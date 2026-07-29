संशोधित खबर

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By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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पर्याप्त बारिश न होने से तिल की फसल पर संकट के बादल, किसानों की बढ़ी चिंता- अगर यही हाल रहा तो चौपट हो जाएगी फसलें- तेज धूप नेिकलने से फसलों के मुरझान

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उरई/पड़री संवाददाता। कोंच तहसील क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण किसानों की तिल की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। खेतों में नमी पूरी तरह समाप्त होती जा रही है, जिससे फसल मुरझाने लगी है। लगातार पड़ रही तेज धूप और उमस ने किसानों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।जिले में इस समय खेतों में फसलें तैयार हो रही है। किसानों का कहना है कि यदि अगले एक-दो दिनों में बारिश नहीं हुई तो तिल की फसल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कई किसानों का मानना है कि फसल पूरी तरह खराब होने की स्थिति में उन्हें मजबूरन खेत जोतने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी महीनों की मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर जाएगा।

क्षेत्र पडरी के किसान राजीव लोचन, सुशील कुमार, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार और चंद्र प्रकाश पाठक भदारी के किसान दुर्जन सिंह, शारदा मास्टर, लाखन सिंह,सहित अन्य किसानों ने बताया कि तिल की फसल इस समय बारिश पर निर्भर है। समय पर वर्षा नहीं होने से पौधे सूखने लगे हैं और उत्पादन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। किसानों ने शासन-प्रशासन से फसल की स्थिति का सर्वे कराकर आवश्यक सहायता दिलाने की मांग की है।किसानों ने भगवान से जल्द अच्छी बारिश होने की प्रार्थना करते हुए कहा कि यदि समय रहते पानी बरस गया तो फसल को बचाया जा सकता है, अन्यथा क्षेत्र के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।

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