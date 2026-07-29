संशोधित खबर

उरई/पड़री संवाददाता। कोंच तहसील क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण किसानों की तिल की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। खेतों में नमी पूरी तरह समाप्त होती जा रही है, जिससे फसल मुरझाने लगी है। लगातार पड़ रही तेज धूप और उमस ने किसानों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।जिले में इस समय खेतों में फसलें तैयार हो रही है। किसानों का कहना है कि यदि अगले एक-दो दिनों में बारिश नहीं हुई तो तिल की फसल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कई किसानों का मानना है कि फसल पूरी तरह खराब होने की स्थिति में उन्हें मजबूरन खेत जोतने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी महीनों की मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर जाएगा।