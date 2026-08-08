मौसम की मार और गिरते दामों ने किसानों की तोड़ी कमर
जौनसार-बावर क्षेत्र में मूसलधार बारिश और फसलों में फैल रहे रोग के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों के लिए फसल की लागत और मजदूरी निकालना भी मुश्किल हो गया है। टमाटर की फसल गलन रोग से प्रभावित हो रही है, जिससे लगभग आधी फसल मंडी तक पहुंचने से पहले ही खराब हो चुकी है।
जौनसार-बावर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और फसलों में फैल रहे रोग ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बारिश और गलन रोग के कारण खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर सहिया मंडी में नगदी फसलों के दामों में आई भारी गिरावट ने किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब कर दी है। स्थिति यह है कि किसानों के लिए अब फसल की लागत, मजदूरी और मंडी तक पहुंचाने का भाड़ा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। बारिश और रोग से आधी फसल बर्बादबरसाती सीजन में जौनसार-बावर क्षेत्र के किसान बड़े पैमाने पर टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और बीन्स जैसी नगदी फसलों का उत्पादन करते हैं।
इन्हीं फसलों की बिक्री से बड़ी संख्या में किसान अपने परिवार की सालभर की आजीविका चलाते हैं। लेकिन इस बार लगातार बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। टमाटर की फसल में गलन रोग फैलने से फल पौधों पर ही सड़ रहे हैं। किसानों को सड़े हुए टमाटरों की छंटाई कर उन्हें खेतों से बाहर फेंकना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार बारिश और बीमारी के चलते करीब आधी फसल मंडी तक पहुंचने से पहले ही खराब हो चुकी है।
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