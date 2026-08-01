बैंक ज्यादा से ज्यादा किसानों को दें केसीसी का दें लाभ
जमशेदपुर में किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है। एलडीएम ने नोडल अफसरों से कहा कि वे अधिक से अधिक आवेदनों को स्वीकृत करने का प्रयास करें। केसीसी शिविर 4 अगस्त से शुरू हो रहा है। इससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
जमशेदपुर । पूर्वी सिंहभूम में किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे लोग ज्यादा से ज्यादा आवेदनों को ऋण देने का प्रयास करें। इस संबंध में एलडीएम ने सभी बैंक के नोडल अफसरों को कहा है कि काफी सारे आवेदन थोड़ी कमी के बाद रीजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हों। जानकारी हो कि केसीसी शिविर 4 अगस्त से शुरू हो रही है।
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