Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दो दिनों में आएगी यूरिया की रेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

फर्रुखाबाद के जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए न्याय पंचायत वार कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। दो दिनों में यूरिया की रेक आने वाली है, जिससे 84893 बोरी खाद सप्लाई की जाएगी। किसानों को किसी समस्या पर एक कंट्रोल रूम का नंबर भी मुहैया कराया गया है।

दो दिनों में आएगी यूरिया की रेक

फर्रुखाबाद। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए न्याय पंचायतवार कर्मचारियों की डयूटी लगायी जा चुकी है जो कि निगरानी कर रहे हैं। दो दिनों में यूरिया की रेक लगने वाली है। इससे जनपद में 84893 बोरी आदि प्राप्त होगी जो सीधे सहकारी समितियों और निजी विक्रय केंद्रों को आपूर्ति की जाएगी। वर्तमान में खाद की कोई कमी नही है। उन्होंने बताया कि खाद को लेकर किसानों के सामने समस्या है तो इसको लेकर कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 052692297733 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत कर सकते है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Farrukhabad Kannauj News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।