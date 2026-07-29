दो दिनों में आएगी यूरिया की रेक
फर्रुखाबाद के जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए न्याय पंचायत वार कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। दो दिनों में यूरिया की रेक आने वाली है, जिससे 84893 बोरी खाद सप्लाई की जाएगी। किसानों को किसी समस्या पर एक कंट्रोल रूम का नंबर भी मुहैया कराया गया है।
फर्रुखाबाद। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए न्याय पंचायतवार कर्मचारियों की डयूटी लगायी जा चुकी है जो कि निगरानी कर रहे हैं। दो दिनों में यूरिया की रेक लगने वाली है। इससे जनपद में 84893 बोरी आदि प्राप्त होगी जो सीधे सहकारी समितियों और निजी विक्रय केंद्रों को आपूर्ति की जाएगी। वर्तमान में खाद की कोई कमी नही है। उन्होंने बताया कि खाद को लेकर किसानों के सामने समस्या है तो इसको लेकर कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 052692297733 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत कर सकते है।
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