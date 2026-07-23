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ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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अमेरिका-भारत व्यापार सौदे के खिलाफ डोईवाला के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का पुतला जलाकर इस सौदे को निरस्त करने की मांग की। किसानों का कहना है कि यह समझौता कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के हितों की रक्षा की अपील की।

ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन

अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर डोईवाला के किसानों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाकर इस डील को निरस्त करने की मांग की है। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डोईवाला के किसान किसान सहकारी गन्ना समिति के किसान भवन से जुलूस निकालते हुए चौक बाजार पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष ताजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रस्तावित ट्रेड डील से किसानों, डेयरी और छोटे व्यापारियों के हित प्रभावित होंगे। भोपाल सिंह रावत और राजेंद्र पुरोहित ने कहा कि इस समझौते का सबसे अधिक असर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। गुरदीप सिंह, मनोज नौटियाल, इंद्रजीत सिंह और फुरकान अहमद कुरैशी ने केंद्र सरकार से किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की।

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प्रदर्शन में पुरुषोत्तम बड़ोनी, दलजीत सिंह, बलबीर सिंह, याकूब अली, जाहिद अंजुम कमल अरोड़ा,जगजीत सिंह, बाबूराम, शमशाद अली, मिलनजीत सिंह, मोहम्मद असलम, प्रेम सिंह पाल, अनूप कुमार पाल आदि शामिल रहे।

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