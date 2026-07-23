ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन

अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर डोईवाला के किसानों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाकर इस डील को निरस्त करने की मांग की है। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डोईवाला के किसान किसान सहकारी गन्ना समिति के किसान भवन से जुलूस निकालते हुए चौक बाजार पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष ताजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रस्तावित ट्रेड डील से किसानों, डेयरी और छोटे व्यापारियों के हित प्रभावित होंगे। भोपाल सिंह रावत और राजेंद्र पुरोहित ने कहा कि इस समझौते का सबसे अधिक असर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। गुरदीप सिंह, मनोज नौटियाल, इंद्रजीत सिंह और फुरकान अहमद कुरैशी ने केंद्र सरकार से किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की।