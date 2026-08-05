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बांका : बारिश से धान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार, किसानों के चेहरे खिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बांका जिले में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने किसानों को राहत दी है। बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है और धान की रोपनी तेजी से शुरू हुई है। किसान आनंदित हैं और बेहतर उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ भी मौसम को धान की रोपाई के लिए अनुकूल मानते हैं।

बांका : बारिश से धान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार, किसानों के चेहरे खिले

बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। बांका जिले में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। पर्याप्त वर्षा होने से खेतों में पानी भर गया है और धान की रोपनी का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब पूरे उत्साह के साथ खेतों में जुट गए हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों में महिला एवं पुरुष किसान धान की रोपाई करते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय पर हुई बारिश से खेती की लागत कम होगी और बेहतर उत्पादन की उम्मीद बढ़ी है।

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कृषि विशेषज्ञों ने भी वर्तमान मौसम को धान की रोपाई के लिए अनुकूल बताया है। हालांकि किसानों ने लगातार अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है ताकि फसल की बढ़वार बेहतर हो सके।

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