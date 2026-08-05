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विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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किसान, मजदूरों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा ने 13 और 14 अगस्त को भूख हड़ताल का निर्णय लिया है। बैठक में किसानों की मांगों को उठाने का संकल्प लिया गया। बैठक में विभिन्न नेताओं ने भाग लिया और समस्याओं के समाधान न होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी।

विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

सहार, संवाद सूत्र। किसान, मजदूरों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के नेताओं ने 13 और 14 अगस्त को दो दिवसीय भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है।

बैठक का आयोजन

इस संबंध में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा की ओर से आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए किसान, बटाईदार मजदूरों के सवालों पर आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सभी गरीबो को पांच डिस्मील जमीन का पर्चा दो, गरीबो को राशन कार्ड से नाम काटने का फरमान वापस लो, गरीब परीवारों को राशन दो,जी राम जी के तहत मजदूरों को काम दो, सभी मजदूरों की मजदूरी 700 रूपये देने का सुनिश्चित करो, गरीब, विधवा, दिव्यांग को तीन हजार रुपये पेंशन दो सहित अन्य मांगों को रखा गया।

आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 13 और 14 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर भूख हड़ताल आयोजित कर किसानों की मांगों को जोरदार ढंग से उठाया जाएगा। साथ ही किसानों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई। बैठक में खेग्रामस के जिला सचिव मदन सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव राम दत राम, गणेश ठाकुर, इमरान अली, रोहन राम, दाउद हुसैन, दिपन रजक सहित कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और किसानों के हित में संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

सामान्य प्रश्न

किसान भूख हड़ताल कब करेंगे?
किसान 13 और 14 अगस्त को भूख हड़ताल करेंगे।
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