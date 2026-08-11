Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रालोद की बैठक में खाद किल्लत, ह्रदय रोग विशेषज्ञ का उठा मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

लखीमपुर में राष्ट्रीय लोक दल की बैठक में किसानों को खाद की आपूर्ति में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में दिल के डॉक्टरों की कमी और हाल ही में हृदयाघात से हुई मौतों के मुद्दे को भी उठाया गया। रालोद ने इन गंभीर मुद्दों को प्रशासन के सामने लाने का निर्णय लिया।

रालोद की बैठक में खाद किल्लत, ह्रदय रोग विशेषज्ञ का उठा मुद्दा

लखीमपुर। राष्ट्रीय लोक दल की बैठक में किसानों को खाद की उपलब्धता में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पर्याप्त खाद होने के बावजूद किसानों को इसकी आपूर्ति में परेशानी हो रही है। इससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। बैठक में दिल के डाक्टर का अभाव का मुद्दा उठाया गया। वहीं जिलाध्यक्ष पंडित शिव प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि खीरी जिले की आबादी चालीस लाख से अधिक है। पिछले कई महीनों में दर्जनों लोगों की हृदयाघात से मौत हो चुकी है। इनमें 25 से 45 साल के लोग शामिल हैं। रालोद ने इन गंभीर मुद्दे को जिला प्रशासन और सरकार के सामने उठाने का निर्णय लिया।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: प्रखंड क्रियान्वयन समिति की बैठक में खाद की कालाबाजारी का आरोप

वहीं सदस्यता अभियान की समीक्षा में कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पार्टी के विचार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई।बैठक में जिला उपाध्यक्ष अमित मिश्रा, जिला महासचिव राकेश पांडेय, पवन कुमार कश्यप, जिला सचिव विश्वनाथ शर्मा एडवोकेट, डॉ. अनुराग शुक्ला, हसीब खान, संदीप मिश्रा, श्रीनगर विधानसभा अध्यक्ष माधवंश पांडे, कस्ता विधानसभा अध्यक्ष श्यामलाल गौतम आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।