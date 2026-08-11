रालोद की बैठक में खाद किल्लत, ह्रदय रोग विशेषज्ञ का उठा मुद्दा
लखीमपुर में राष्ट्रीय लोक दल की बैठक में किसानों को खाद की आपूर्ति में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में दिल के डॉक्टरों की कमी और हाल ही में हृदयाघात से हुई मौतों के मुद्दे को भी उठाया गया। रालोद ने इन गंभीर मुद्दों को प्रशासन के सामने लाने का निर्णय लिया।
लखीमपुर। राष्ट्रीय लोक दल की बैठक में किसानों को खाद की उपलब्धता में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पर्याप्त खाद होने के बावजूद किसानों को इसकी आपूर्ति में परेशानी हो रही है। इससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। बैठक में दिल के डाक्टर का अभाव का मुद्दा उठाया गया। वहीं जिलाध्यक्ष पंडित शिव प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि खीरी जिले की आबादी चालीस लाख से अधिक है। पिछले कई महीनों में दर्जनों लोगों की हृदयाघात से मौत हो चुकी है। इनमें 25 से 45 साल के लोग शामिल हैं। रालोद ने इन गंभीर मुद्दे को जिला प्रशासन और सरकार के सामने उठाने का निर्णय लिया।
वहीं सदस्यता अभियान की समीक्षा में कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पार्टी के विचार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई।बैठक में जिला उपाध्यक्ष अमित मिश्रा, जिला महासचिव राकेश पांडेय, पवन कुमार कश्यप, जिला सचिव विश्वनाथ शर्मा एडवोकेट, डॉ. अनुराग शुक्ला, हसीब खान, संदीप मिश्रा, श्रीनगर विधानसभा अध्यक्ष माधवंश पांडे, कस्ता विधानसभा अध्यक्ष श्यामलाल गौतम आदि रहे।
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