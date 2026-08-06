12 हजार किसानों ने फसल नुकसान की दी जानकारी, 6023 हुए लाभांवित
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति की भरपाई करना है, लेकिन सरकारी प्रणाली ने इसे ठीक से लागू नहीं किया है। 2025-26 में 47,000 किसानों ने 4.7 करोड़ प्रीमियम भरा, लेकिन समय पर मुआवजा नहीं मिला। किसानों को शिकायत दाखिल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
गाजीपुर, संवाददाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करना था, मगर सरकारी सिस्टम ने केंद्र की इस योजना को ठीक से लागू नहीं किया। इससे वर्ष 2025 - 26 में रबी और खरीफ की फसलों में बीमा कंपनी ने किसानों से 4.7 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम तो बैंकों के जरिए तुरंत वसूल लिया, लेकिन जब किसानों को बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई का वक्त आया तो न ठीक से फसल नुकसान का सर्वे किया गया और न ही सर्वे में हुए नुकसान का मुआवजा समय पर मिला। इसमें करीब 12 हजार किसानों ने विभागीय केंद्र सहित टोल फ्री नंबरों पर शिकायत किया गया। लेकिन इसमें 6023 किसान ही लाभांवित हो सके।
बीमा का प्रीमियम और परेशानियाँ
वित्तीय वर्ष 2025-26 में रबी और खरीफ सीजन में बीमा कंपनी ने करीब 47 हजार किसानों की फसल का बीमा किया गया। उसमें किसानों के केसीसी खाते से बीमा कंपनी ने 4.7 करोड़ का प्रीमियम काटा। दोनों फसलीय चक्र में किसानों से प्रीमियम जमा कराने के बाद भी न तो कंपनी ने अपना दफ्तर बनाया। न ही किसानों को फसल नुकसान का सर्वे कराने के लिए समुचित व्यवस्था की। वहीं किसानों के अनुसार बीमा कंपनी ने जो टोल फ्री नंबर जारी किया, वह अक्सर या तो उठता नहीं। अगर उठ भी गया तो टोल फ्री नंबर पर ठीक से जवाब नहीं मिलता। जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। इससे किसानों को फसलों की बीमा को लेकर उत्साह नहीं है। किसानों का कहना है कि जब केसीसी बनवाने के दौरान बैंकों की ओर से प्रिमियम लिया जाता है, लेकिन फसल के नुकसान होने के बाद मुआवजा लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस दौरान विभागीय नियमों के कारण किसान फसल बीमा योजना से लाभांवित नहीं हो पाते है।
फसल बीमा की संख्या
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47 हजार किसानों ने कराया बीमा
विषय वस्तु विशेषज्ञ शिव शंकर वर्मा ने बताया कि करीब 47 हजार किसानों ने वर्ष 2025 - 26 में बीमा कराने की जानकारी दी। इसमें दोनों फसलों को किसानों ने मिलाकर 4.7 करोड़ रूपया का प्रिमियम भरा गया। ताकि फसलों की क्षतिपूर्ति होने पर लाभांवित हो सके। लेकिन फसलों के नुकसान के बाद कई झंझावटों के बाद भी भरपाई नहीं होने पर किसानों को निराशा मिली।
तकनीक का उपयोग
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तकनीक आधारित उपज आकलन प्रणाली
विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तकनीक आधारित उपज आकलन प्रणाली (एस-टेक) को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिससे किसानों को परेशान नहीं होना पड़े। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर उपज का सटीक आकलन संभव हो सकेगा। किसानों को फसलों का बीमा उपलब्ध कराने और ग्राम पंचायत स्तर पर फसलों के निरीक्षण की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए भी एस-टेक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।
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इसलिए समय से नहीं मिल पता है क्लेम
राजस्व विभाग की ओर से फसलों की क्राप कटिंग कराई जाती है। इसके बाद क्लस्टर के आधार पर इसकी रिपोर्ट निदेशालय भेजी जाती है। रिपोर्ट की स्वीकृति होने पर बीमा कंपनियों को ब्योरा उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद क्लेम तैयार किया जाता है। क्राप कटिंग करने और राजस्व निदेशालय से रिपोर्ट मिलने तक का समय बहुत अधिक हो जाता है। इसके कारण किसानों को समय से बीमा की राशि नहीं मिल पाती है। अधिक संख्या में किसान तो तत्काल लाभ के लिए बीमा कराते हैं।
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फसल क्षति की 72 घंटे में दर्ज कराना होगा शिकायत
बारिश, ओला, बाढ़, वज्रपात, चक्रवात सहित किसी अन्य आपदा से फसल की क्षति होती है तो किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा कर सकते हैं। इसमें निर्धारित अवधि में सूचना या शिकायती दर्ज नहीं कराने पर किसान बीमा का लाभ लाभांवित नहीं हो पा रहे है।
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जिन किसानों की फसल का नुकसान प्राकृतिक आपदा की वजह से होता है, उनका सर्वे कराने के बाद नुकसान का आकलन करके कंपनी को भेजा जाता है। जिसके बाद फसल नुकसान का क्लेम पाने के लिए एक निर्धारित समय था। अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो किसान टोल फ्री नंबर के अलावा ब्लॉकों, तहसील और कृषि विभाग के दफ्तर में नुकसान के 72 घंटे के अंदर लिखित सूचना देकर खेत का सर्वे करा सकते हैं। उनको क्लेम दिलाया जाएगा। इससे संबंधित
उमेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी
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