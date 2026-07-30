तीखी धूप से सावन का स्वागत, हवा में उड़ गए बादल
फतेहपुर में किसान बारिश की कमी से काफी परेशान हैं। अषाढ़ माह के दौरान बारिश की उम्मीद थी, लेकिन महज 104 मिमी बारिश ही हुई। धान की रोपाई में कठिनाई हो रही है और किसानों को महंगे पानी से खेतों को सिंचाई करनी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी ने भी स्थिति को और खराब किया है।
फतेहपुर, संवाददाता। बारिश की उम्मीद में आसमान को ताकते हुए अषाढ़ गुजर गया। सावन का पहले दिन तीखी धूप में स्वागत किया। दोपहर काले बादलों को देख बारिश की आशंका नजर आई लेकिन उमड़ घुमड़ बादलों के हवा में उड़ते ही किसानों के चेहरे उतर गए। बारिश के अभाव में धान की रोपाई के बजाए लोग दूसरी फसलों को बोने लगे हैं। दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों की संख्या 15 से 20 प्रतिशत ही रहती है। ऐसे किसान ज्यादातर असिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। किसानों ने जैसे तैसे खेतों में धान की रोपाई की लेकिन खेतों में पड़ी दरारे और मुरझाती धान की फसल बारिश की बूंदे मांग रही है। आषाढ़ माह में किसानों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद रहती है। लेकिन इस माह में औसत बारिश भी नहीं हो सकी है। जून माह से अब तक 278 मिमी बारिश के सापेक्ष महज 104 मिमी ही बारिश हुई। ऐसे में धान किसानों के लिए चिंता बढ़ गई। सूखे पड़े खेतों में बिन पानी के धान रोपाई के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। दोआबा के खासकर यमुना पट्टी क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई के लिए न तो नहरे है और न ही राजकीय नलकूपों की ही व्यवस्था है। जिससे यहां के किसान बारिश के सहारे ही धान रोपाई करते हैं। हालांकि सम्पन्न किसान अपने निजी नलकूपों से पानी भर कर धान रोपाई कर रहे हैं, इनका कहना है कि नलकूप के पानी से धान की फसल तैयार करने का मतलब है कि पैदावारी से अधिक लागत लग जाएगी。
अब तक 104 मिमी हुई बारिश
जुलाई माह में महज 104 मिमी ही बारिश रिकार्ड हो सकी है। जबकि औसतन 278 मिमी बारिश होनी चाहिए। बारिश कम होने से धान की रोपाई पर प्रभाव पड़ा है। किसी तरह से रोपे गए धान को बचाने में अब किसानों की कमर टूट रही है। किराये के महंगे पानी से फसल तैयार करना किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।
उमस भरी गर्मी कर रही व्याकुल
करीब एक सप्ताह से उमस भरी गर्मी लोगों के दिन का चैन और रात नींद हराम किए हुए हैं। हालांकि गुरुवार को भी सुबह से बादल आते जाते रहे लेकिन कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश होकर निकल गए। दिन भर धूप और बादलों की जुगलबंदी से लोग पसीना बहाने को मजबूर हुए। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया।
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