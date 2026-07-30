Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तीखी धूप से सावन का स्वागत, हवा में उड़ गए बादल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

फतेहपुर में किसान बारिश की कमी से काफी परेशान हैं। अषाढ़ माह के दौरान बारिश की उम्मीद थी, लेकिन महज 104 मिमी बारिश ही हुई। धान की रोपाई में कठिनाई हो रही है और किसानों को महंगे पानी से खेतों को सिंचाई करनी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी ने भी स्थिति को और खराब किया है।

तीखी धूप से सावन का स्वागत, हवा में उड़ गए बादल
तीखी धूप से सावन का स्वागत, हवा में उड़ गए बादल

फतेहपुर, संवाददाता। बारिश की उम्मीद में आसमान को ताकते हुए अषाढ़ गुजर गया। सावन का पहले दिन तीखी धूप में स्वागत किया। दोपहर काले बादलों को देख बारिश की आशंका नजर आई लेकिन उमड़ घुमड़ बादलों के हवा में उड़ते ही किसानों के चेहरे उतर गए। बारिश के अभाव में धान की रोपाई के बजाए लोग दूसरी फसलों को बोने लगे हैं। दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों की संख्या 15 से 20 प्रतिशत ही रहती है। ऐसे किसान ज्यादातर असिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। किसानों ने जैसे तैसे खेतों में धान की रोपाई की लेकिन खेतों में पड़ी दरारे और मुरझाती धान की फसल बारिश की बूंदे मांग रही है। आषाढ़ माह में किसानों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद रहती है। लेकिन इस माह में औसत बारिश भी नहीं हो सकी है। जून माह से अब तक 278 मिमी बारिश के सापेक्ष महज 104 मिमी ही बारिश हुई। ऐसे में धान किसानों के लिए चिंता बढ़ गई। सूखे पड़े खेतों में बिन पानी के धान रोपाई के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। दोआबा के खासकर यमुना पट्टी क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई के लिए न तो नहरे है और न ही राजकीय नलकूपों की ही व्यवस्था है। जिससे यहां के किसान बारिश के सहारे ही धान रोपाई करते हैं। हालांकि सम्पन्न किसान अपने निजी नलकूपों से पानी भर कर धान रोपाई कर रहे हैं, इनका कहना है कि नलकूप के पानी से धान की फसल तैयार करने का मतलब है कि पैदावारी से अधिक लागत लग जाएगी。

अब तक 104 मिमी हुई बारिश

जुलाई माह में महज 104 मिमी ही बारिश रिकार्ड हो सकी है। जबकि औसतन 278 मिमी बारिश होनी चाहिए। बारिश कम होने से धान की रोपाई पर प्रभाव पड़ा है। किसी तरह से रोपे गए धान को बचाने में अब किसानों की कमर टूट रही है। किराये के महंगे पानी से फसल तैयार करना किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

उमस भरी गर्मी कर रही व्याकुल

करीब एक सप्ताह से उमस भरी गर्मी लोगों के दिन का चैन और रात नींद हराम किए हुए हैं। हालांकि गुरुवार को भी सुबह से बादल आते जाते रहे लेकिन कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश होकर निकल गए। दिन भर धूप और बादलों की जुगलबंदी से लोग पसीना बहाने को मजबूर हुए। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया।

प्रश्न और उत्तर

फतेहपुर में बारिश की कितनी मिमी हुई है?
जुलाई माह में महज 104 मिमी बारिश रिकार्ड हो सकी है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rainfall Fatehpur News Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।