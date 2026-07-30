तीखी धूप से सावन का स्वागत, हवा में उड़ गए बादल

फतेहपुर, संवाददाता। बारिश की उम्मीद में आसमान को ताकते हुए अषाढ़ गुजर गया। सावन का पहले दिन तीखी धूप में स्वागत किया। दोपहर काले बादलों को देख बारिश की आशंका नजर आई लेकिन उमड़ घुमड़ बादलों के हवा में उड़ते ही किसानों के चेहरे उतर गए। बारिश के अभाव में धान की रोपाई के बजाए लोग दूसरी फसलों को बोने लगे हैं। दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों की संख्या 15 से 20 प्रतिशत ही रहती है। ऐसे किसान ज्यादातर असिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। किसानों ने जैसे तैसे खेतों में धान की रोपाई की लेकिन खेतों में पड़ी दरारे और मुरझाती धान की फसल बारिश की बूंदे मांग रही है। आषाढ़ माह में किसानों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद रहती है। लेकिन इस माह में औसत बारिश भी नहीं हो सकी है। जून माह से अब तक 278 मिमी बारिश के सापेक्ष महज 104 मिमी ही बारिश हुई। ऐसे में धान किसानों के लिए चिंता बढ़ गई। सूखे पड़े खेतों में बिन पानी के धान रोपाई के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। दोआबा के खासकर यमुना पट्टी क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई के लिए न तो नहरे है और न ही राजकीय नलकूपों की ही व्यवस्था है। जिससे यहां के किसान बारिश के सहारे ही धान रोपाई करते हैं। हालांकि सम्पन्न किसान अपने निजी नलकूपों से पानी भर कर धान रोपाई कर रहे हैं, इनका कहना है कि नलकूप के पानी से धान की फसल तैयार करने का मतलब है कि पैदावारी से अधिक लागत लग जाएगी。