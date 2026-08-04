ब्रह्मपुर में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान

पेज-04 के लिएक कीमत वसूलने का आरोप धान की रोपनी के बीच डीएपी, यूरिया व डाई खाद के लिए भटक रहे किसान खाद की कृत्रिम कमी दिखाकर जमकर हो रही है कालाबाजारी ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। खरीफ के इस मौसम में...

पेज-04 के लिए सरकारी दर से अधिक कीमत वसूलने का आरोप धान की रोपनी के बीच डीएपी, यूरिया व डाई खाद के लिए भटक रहे किसान खाद की कृत्रिम कमी दिखाकर जमकर हो रही है कालाबाजारी ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। खरीफ के इस मौसम में इन दिनों क्षेत्र में अभी धान की रोपनी अपने चरम पर है, लेकिन किसानों को आवश्यक उर्वरक नहीं मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि कई खाद विक्रेता कृत्रिम कमी दिखाकर डीएपी, यूरिया खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं।

किसानों की समस्याएँ सरकारी निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, बल्कि उससे काफी अधिक कीमत वसूली जा रही है। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से धान की फसल प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। मजबूरी में उन्हें अधिक कीमत देकर खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे खेती की लागत भी बढ़ रही है। कई किसानों ने आरोप लगाया कि दुकानदार पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद खाद नहीं होने की बात कहकर बाद में ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। इतना ही नहीं खाद विक्रेता किसानों को रसीद भी नहीं दे रहे हैं।

जांच और कार्रवाई कुछ दिन पहले गहौना पंचायत के किसानों द्वारा सहयोग पोर्टल पर की गई इसकी शिकायत के बाद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा देवकुली तथा ब्रह्मपुर चौरस्ता के आधा दर्जन खाद दुकानों की जांच भी की गई थी। लेकिन कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। किसानों ने जिला प्रशासन व कृषि विभाग से खाद दुकानों की जांच कर कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो खरीफ फसल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सरकारी दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है।