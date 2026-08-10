एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 17 मांगों को लेकर किसान सभा ने सौंपा ज्ञापन
बढ़ापुर में, अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को 17 मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, फसल बीमा, कर्जमुक्ति, तथा मुफ्त व्यापार समझौतों को रद्द करने की मांग की गई। सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की गई।
बढ़ापुर। किसानों और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी निरीक्षक को सौंपा गया। ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित कुल 17 मांगें उठाते हुए सरकार से किसानों, मजदूरों और आमजन के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि महंगाई और खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। अखिल भारतीय किसान सभा ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की गारंटी देने, फसल बीमा की गारंटी और किसानों को कर्जमुक्त करने की मांग प्रमुखता से रखी।इसके
अलावा मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करने, मनरेगा कानून बहाल करने, किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने तथा कृषि क्षेत्र में निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन सलीम अंसारी, अख़लाक़ खान, शराफत हुसैन, सद्दाम अंसारी, मो शहजाद, उस्मान अंसारी आदि ने थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार सिंह को सौंपा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें