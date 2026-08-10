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एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 17 मांगों को लेकर किसान सभा ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बढ़ापुर में, अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को 17 मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, फसल बीमा, कर्जमुक्ति, तथा मुफ्त व्यापार समझौतों को रद्द करने की मांग की गई। सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की गई।

एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 17 मांगों को लेकर किसान सभा ने सौंपा ज्ञापन

बढ़ापुर। किसानों और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी निरीक्षक को सौंपा गया। ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित कुल 17 मांगें उठाते हुए सरकार से किसानों, मजदूरों और आमजन के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि महंगाई और खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। अखिल भारतीय किसान सभा ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की गारंटी देने, फसल बीमा की गारंटी और किसानों को कर्जमुक्त करने की मांग प्रमुखता से रखी।इसके

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अलावा मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करने, मनरेगा कानून बहाल करने, किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने तथा कृषि क्षेत्र में निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन सलीम अंसारी, अख़लाक़ खान, शराफत हुसैन, सद्दाम अंसारी, मो शहजाद, उस्मान अंसारी आदि ने थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार सिंह को सौंपा।

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