Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किसानों की मांग पर मौदहा बांध ने नहरों में छोड़ा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
Follow us on Google News
share

0 गर्मियों में सफाई के चलते खाली किया गया था मौदहा बांध बिवांर, संवाददाता। मानसून के रुखेपन से पर्याप्त बारिश न होने से निजी नलकूप से भी धान की फसलों

किसानों की मांग पर मौदहा बांध ने नहरों में छोड़ा पानी

बिवांर, संवाददाता। मानसून के रुखेपन से पर्याप्त बारिश न होने से निजी नलकूप से भी धान की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। जिससे परेशान किसानों ने मौदहा बांध के अभियंताओं से नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की थी। जिस पर मौदहा बांध की नहरों में पानी छोड़ा गया है। मुस्करा ब्लॉक के गुंदेला से पांच किलोमीटर दूर स्थित स्वामी ब्रह्मानंद बांध को गर्मियों में मरम्मत के लिए पानी से खाली कर दिया गया था। जिससे किसानों को पानी मिलने का आसरा बिल्कुल भी नहीं था। परन्तु सहायक अभियंता रामफल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

इस समय मानसून की बेरूखी से बोई गई धान की फसल में निजी नलकूप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पा रहे हैं। जिससे किसानों की फसल सूखने लगी है। उमरी के किसानों की मांग पर मौदहा बांध से पानी नहरों में छोड़ा गया है। मगर तली में पानी होने से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। किसानों ने पानी और बढ़ाने की मांग की है। एई रामफल ने बताया कि मरम्मत कार्य में बांध को खाली किया गया था। इस समय मध्यप्रदेश में बारिश से अर्जुन बांध से मौदहा बांध में पानी पर्याप्त मात्रा में आ चुका है। जिससे बांध में इस समय 142 सेमी तक पानी से भरा हुआ है। किसानों की मांग को लेकर पानी मुख्य नहर में छोड़ दिया गया है। अवर अभियंता मांग के हिसाब से पानी अपने अपने क्षेत्र में ले जाएंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hamirpur Latest News Hamirpur News Madhya Pradesh अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।