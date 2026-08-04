किसानों की मांग पर मौदहा बांध ने नहरों में छोड़ा पानी

बिवांर, संवाददाता। मानसून के रुखेपन से पर्याप्त बारिश न होने से निजी नलकूप से भी धान की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। जिससे परेशान किसानों ने मौदहा बांध के अभियंताओं से नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की थी। जिस पर मौदहा बांध की नहरों में पानी छोड़ा गया है। मुस्करा ब्लॉक के गुंदेला से पांच किलोमीटर दूर स्थित स्वामी ब्रह्मानंद बांध को गर्मियों में मरम्मत के लिए पानी से खाली कर दिया गया था। जिससे किसानों को पानी मिलने का आसरा बिल्कुल भी नहीं था। परन्तु सहायक अभियंता रामफल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

इस समय मानसून की बेरूखी से बोई गई धान की फसल में निजी नलकूप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पा रहे हैं। जिससे किसानों की फसल सूखने लगी है। उमरी के किसानों की मांग पर मौदहा बांध से पानी नहरों में छोड़ा गया है। मगर तली में पानी होने से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। किसानों ने पानी और बढ़ाने की मांग की है। एई रामफल ने बताया कि मरम्मत कार्य में बांध को खाली किया गया था। इस समय मध्यप्रदेश में बारिश से अर्जुन बांध से मौदहा बांध में पानी पर्याप्त मात्रा में आ चुका है। जिससे बांध में इस समय 142 सेमी तक पानी से भरा हुआ है। किसानों की मांग को लेकर पानी मुख्य नहर में छोड़ दिया गया है। अवर अभियंता मांग के हिसाब से पानी अपने अपने क्षेत्र में ले जाएंगे।