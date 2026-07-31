Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हजारा के किसानों को अब खीरी में मिल सकेगी खाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

हजारा के किसानों ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खाद की समस्याओं के समाधान की मांग की। कई किसान, जैसे सुरेश शर्मा और इकबाल सिंह, ने मंत्री को क्षेत्र में खाद की अनुपलब्धता के बारे में बताया। मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके।

हजारा के किसानों को अब खीरी में मिल सकेगी खाद

हजारा। तहसील मुख्यालय से लंबी दूरी होने से शारदा पार की 17 ग्राम पंचायतों के किसानों को समय से खाद नहीं मिल पाती है। सम्पूर्णानगर पहुँचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को हजारा के सुरेश शर्मा सहित कई किसानों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए निस्तारण की मांग की। गुरुवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जनपद लखीमपुर के कस्बा संपूर्णानगर पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री को रामनगर पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा, कबीरगंज के प्रधान इकबाल सिंह उर्फ पाला ने हजारा क्षेत्र में आ रही खाद की समस्याओं को बारे में बताया। कृषि मंत्री से सम्पूर्णानगर मे संचालित उर्वरक दुकानों से हजारा क्षेत्र के किसानों को खाद दिलवाने की मांग की गई।

ये भी पढ़ें:जिले में पहुंचे कृषि मंत्री, खाद की दुकानों पर डाला छापा

कृषि मंत्री ने समस्या पर तत्काल संज्ञान लेकर लखीमपुर खीरी के सम्बन्धित अधिकारियों को किसानों को खाद दिलवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जनपद लखीमपुर और हजारा क्षेत्र के भाजपा नेता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का औचक निरीक्षण, इफको ई-बाजार पहुंचकर जांची खाद की उपलब्धता
ये भी पढ़ें:Hardoi News: हाकिमों का दावा, जिले में है पर्याप्त खाद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।