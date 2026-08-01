भाकियू (भानू ) ने भरी हुंकार केसर मिल से कराएं किसानों का भुगतान
भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर मांग की है कि भुगतान में देरी करने वाले अधिकारियों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। किसानों को भुगतान न मिलने से आर्थिक संकट हो गया है, जिससे अगली फसल उगाने में परेशानी हो रही है।
बहेड़ी। भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान के लिए हुंकार भरी है उन्होंने कहा है कि किसानों को गन्ने का भुगतान दिया जाए। और जिन जिम्मेदार अफसरों ने किसानों का भुगतान मिल से दिलाने में ढील लापरवाही की है उसकी एसआईटी टीम गठित कर जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाए। भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शनिवार को सड़क पर प्रदर्शन किया उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर गन्ने के भुगतान की मांग की उन्होंने कहा कि मिल की आरसी जारी होने के बावजूद किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि किसानों को भुगतान न मिलने से उसपर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उसको अगली फसल उगाने के लिए परेशानी हो रही है। किसान बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईटी गठित कर भुगतान दिलाने में जिम्मेदार कौन है उनका पता लगाया जाए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर जल्द भुगतान नहीं दिलाया गया तो संगठन इलाके के किसानों को साथ लेकर 15 अगस्त से किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से तराई क्षेत्र के युवा प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनुज,जुबैर सिद्दीकी,मोहम्मद ताहिर,इरशाद नेता आदि शामिल रहे।
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