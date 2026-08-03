खुदरा खाद्य विक्रेताओं ने डिस्ट्रीब्यूटर से सरकारी मूल्य पर यूरिया, डीएपी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

बरकट्ठा, प्रतिनिधि। प्रखंड के खुदरा खाद्य विक्रेता संघ ने सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमन कुमार सौरभ से मुलाकात कर डिस्ट्रीब्यूटर से सरकारी दाम पर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौपा है। संघ ने कहा है सरकार ने यूरिया, डीएपी खाद का मूल्य निर्धारित किया है। निर्धारित मूल्य के मुताबिक खुदरा विक्रेताओं को यूरिया 266 रूपये 50 पैसे और डीएपी 1350 रुपये में बिक्री का आदेश है। लेकिन खाद डिस्ट्रीब्यूटर खुदरा विक्रेताओं को ऊंचे दामों में मुहैया कराता है।

समस्या का समाधान

रेक पॉइंट पर यूरिया 330 से 340, डीएपी 1940 से 1950 रूपये ट्रांसपोर्टिंग खर्च लेवर खर्च जोड़कर उसमें 35 रूपये और देना पड़ता है। खुदरा विक्रेताओं को यूरिया 365 से 375, डीएपी 1980 से 85 रुपये का भाव पड़ता है। ऐसे में खुदरा विक्रेता किसानों को सरकारी दामों पर बिक्री करने में असमर्थ है। समस्या का समाधान करने की मांग बीडीओ के समक्ष रखा। खुदरा विक्रेताओ ने प्रशासन से यह भी मांग है किया है कि डिस्ट्रीब्यूटर से खुदरा विक्रेताओं के दुकान तक यूरिया सरकारी दर पर पहुंचाया जाए। दुकानदारों ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं होगा तो आने वाले दिनों में खुदरा विक्रेता स्वतः दुकान बंद कर हड़ताल में चले जाने की बात कही है। बीडीओ ने खुदरा विक्रेता संघ के ज्ञापन को उच्च अधिकारी को भेजने की बात कही। ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सचिव अजय यादव, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार, कालीचरण महतो, बिमलेश कुमार, सुखदेव प्रसाद, बिनोद प्रसाद, किशोर प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद, अरुण प्रसाद, रितेश चौधरी, नरेश प्रसाद, भीम मंडल, राजेंद्र गुप्ता, सुनील प्रसाद, विकास कुमार, गणेश कुमार, प्रेम चौधरी, कन्हैया प्रसाद, गुनेश्वर प्रसाद शामिल थे।