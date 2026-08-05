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प्रशासन की अनदेखी पर भड़के किसान, सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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घिरोर। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय समाज सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।

प्रशासन की अनदेखी पर भड़के किसान, सौंपा ज्ञापन

किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय समाज सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सात दिन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बुधवार को संगठन के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पीयूष जयसवाल से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि किसानों को खतौनी की प्रति 15 रुपये के बजाय 20 रुपये में दी जा रही है। संगठन ने इस अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

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ज्ञापन में क्षेत्र में यूरिया व डीएपी खाद की कमी, कालाबाजारी पर रोक, आवारा गोवंश से फसलों की सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में घोषित 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने व गलत बिजली बिलों की जांच कर उन्हें संशोधित करने की मांग भी उठाई। वहीं फाउंडेशन ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों का सर्वे कराकर 30 दिन के अंदर मुआवजा उपलब्ध कराने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद केंद्र खोलने, क्षेत्र में नई तेल मिल स्थापित कराने, तहसील परिसर व आसपास की जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग की।

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