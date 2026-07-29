भाकियू (तोमर) ने उठाई इकरा हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग
भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के प्रतिनिधि मंडल ने हरिद्वार एसएसपी और आईजी से इकरा हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने का आग्रह किया। भाकियू के अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने निष्पक्ष जांच की मांग की। किसानों ने पुलिस द्वारा उनकी शिकायतों पर कार्रवाई न होने की भी शिकायत की। 30 जुलाई को किसान डीजीपी से मिलेंगे।
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के प्रतिनिधि मंडल ने हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और आईजी कानून व्यवस्था नीलेश भरणे से मुलाकात कर इकरा हत्याकांड में आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की। भाकियू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि इकरा हत्याकांड में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही लक्सर गोलीकांड में भी दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। इसके बाद आईजी नीलेश आनंद भरणे से मिलकर किसानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी सरकारी नंबर नहीं उठाते हैं।कहा कि फर्जी मुकदमों और क्रॉस केस पर रोक लगाई जाए।
साथ ही पुलिस की ओर से किसानों की शिकायतों पर मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। इसको लेकर भी किसानों ने नाराजगी जताई। किसानों की सभी शिकायतों पर आईजी ने संज्ञान लिया और कप्तानों को किसानों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने के निर्देश दिए। तोमर ने बताया कि 30 जुलाई को किसानों का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष भूपेंदर चौहान, युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चौहान, कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष सुमित उपाध्यय, देहरादून जिला अध्यक्ष संदीप चौहान, जिला महासचिव मनोविराज (भीम), युवा जिला अध्यक्ष सलीम, पंकज धुलिया, वंश, मुकेश गुर्जर, हीरा बालियान, तारीफ हुसैन, मौसीन, हीरा बालियान, शहजाद मलिक, मेहरदीन इरफान, अजय त्यागी और दिनेश दिलशाद आदि मौजूद रहे।
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