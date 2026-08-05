खतौनी की खामियों को लेकर किसानों ने की नारेबाजी
भारतीय किसान यूनियन (भानु) ने खतौनी में अंश की त्रुटियों को सुधारने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें अनेक समस्याएं हो रही हैं। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसील प्रशासनों को आवश्यक निर्देश दिए हैं, और एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
धवार को भारतीय किसान यूनियन (भानु) के बैनर तले मुख्यालय पर अन्नदाताओं ने हुंकार भरी। किसानों ने खतौनी में अंश की त्रुटियों को शीघ्र सुधारने की मांग उठाई। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस पर जिला प्रशासन ने तहसील प्रशासनों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। भाकियू भानु के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा ओमवीर सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में मुख्यालय पर पहुंचे किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की भूमि से संबंधित खतौनी में अंश की त्रुटियों की तरफ ध्यान खींचते हुए इन्हें सुधारने की मांग की, ताकि किसानों को परेशानियों से राहत मिल सके। डीएम ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तहसील के उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि वे इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे को इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया, ताकि प्रकरण की निगरानी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।
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