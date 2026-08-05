खतौनी की खामियों को लेकर किसानों ने की नारेबाजी

धवार को भारतीय किसान यूनियन (भानु) के बैनर तले मुख्यालय पर अन्नदाताओं ने हुंकार भरी। किसानों ने खतौनी में अंश की त्रुटियों को शीघ्र सुधारने की मांग उठाई। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस पर जिला प्रशासन ने तहसील प्रशासनों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। भाकियू भानु के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा ओमवीर सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में मुख्यालय पर पहुंचे किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की भूमि से संबंधित खतौनी में अंश की त्रुटियों की तरफ ध्यान खींचते हुए इन्हें सुधारने की मांग की, ताकि किसानों को परेशानियों से राहत मिल सके। डीएम ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तहसील के उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि वे इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।