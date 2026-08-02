कंपनी पर वादाखिलाफी का आरोप, डीएम से गुहार

प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी, बारा से प्रभावित गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने भाजपा नेता सुबोध सिंह की अगुवाई में‌ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि कंपनी का पॉन्ड ऐश तालाब आबादी से सटा हुआ है, जबकि इसे मानकों के अनुसार आबादी से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। किसानों ने मांग की है कि पॉन्ड ऐश तालाब को आबादी से कम से कम 500 मीटर दूर किया जाए तथा ऐश तालाब का पानी किसी भी हालत में किसानों के खेतों की ओर न छोड़ा जाए। कंपनी अपने परिसर के अंदर ही उचित जल निकासी की व्यवस्था करे। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी रात में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रही, जिससे क्षेत्र में दमा, टीबी सहित कई बीमारियां बढ़ रही हैं।