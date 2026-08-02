कंपनी पर वादाखिलाफी का आरोप, डीएम से गुहार
प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी के खिलाफ प्रभावित गांवों के किसानों ने भाजपा नेता सुबोध सिंह की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा। किसानों ने पॉन्ड ऐश तालाब को 500 मीटर दूर करने, प्रदूषण नियंत्रण को सुधारने, और कामकाजी श्रमिकों की स्थायी नौकरी की मांग की। उन्हें मूलभूत सुविधाओं की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है।
प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी, बारा से प्रभावित गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने भाजपा नेता सुबोध सिंह की अगुवाई में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि कंपनी का पॉन्ड ऐश तालाब आबादी से सटा हुआ है, जबकि इसे मानकों के अनुसार आबादी से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। किसानों ने मांग की है कि पॉन्ड ऐश तालाब को आबादी से कम से कम 500 मीटर दूर किया जाए तथा ऐश तालाब का पानी किसी भी हालत में किसानों के खेतों की ओर न छोड़ा जाए। कंपनी अपने परिसर के अंदर ही उचित जल निकासी की व्यवस्था करे। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी रात में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रही, जिससे क्षेत्र में दमा, टीबी सहित कई बीमारियां बढ़ रही हैं।
पिछले 10 वर्षों से प्रभावित गांवों के लोगों से ठेका श्रमिक के रूप में कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें स्थायी नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने योग्य कर्मचारियों को स्थायी करने और उचित वेतन देने की भी मांग की। ज्ञापन में गांवों की टूटी सड़कें, नालियां, पेयजल संकट तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की कि पीपीजीसीएल की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराकर किसानों, मजदूरों और प्रभावित ग्रामीणों के हित में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान दर्जनों किसान मौजूद रहे।
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