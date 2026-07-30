घटिया खाद बीज और प्रदूषित पानी का गूंजा मुद्दा

सैदनगर, संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में घटिया बीज और प्रदूषित पानी का मुद्दा उठाया गया। किसानों का आरोप था प्राइवेट सीड्स प्लांट प्रमाणित बीज के नाम पर किसानों को ठग रहे हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी थी। ऑपरेशन एकजुटता के तहत भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हसीब अहमद और जिला अध्यक्ष दरबारी लाल शर्मा के नेतृत्व में करीमपुर गर्वी, हौंसपुर, नगली, गागन नगला गांवों में सदस्यता अभियान चलाया। इसके तहत 300 से ज्यादा नए सदस्य बनाए। पंचायत में बोलते हुए प्रदेश महासचिव हसीब अहमद ने कहा सीड्स प्लांटों में किसानों से खरीदे गए सामान्य गेहूं को प्रोसेसिंग के बाद कथित रूप से प्रमाणित बीज के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा है।