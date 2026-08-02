चार से प्रखंड में लगेंगे किसान क्रेडिट कार्ड शिविर
4 अगस्त से पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस शिविर में लीड बैंक मैनेजर, बैंक के अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल होंगे। गतिविधियों के दौरान अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी ताकि किसानों को शीघ्र लाभ मिल सके।
जमशेदपुर। 4 अगस्त से पूर्वी सिंह भूमि के विभिन्न प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए शिविर लगाए जाएंगे पूर्ण ग्राम इस शिविर में एलडीएम सहित बैंक के पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसमें अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी और किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिलेगा।
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