किसान महासभा की हुई बैठक
मथुरा में अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठक हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। नेताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की और आगामी किसान सम्मेलन और विरोध प्रदर्शनों की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में श्रद्धांजलि भी दी गई और सदस्यता अभियान चलाने का आह्वान किया गया।
मथुरा, अखिल भारतीय किसान महासभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला उपाध्यक्ष छत्तरपाल की अध्यक्षता में उन्हीं के गांव बरहना कोसीकलां में हुई। बैठक में महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम सिंह गहलावत सहित अन्य साथियों के निधन पर एक मिनट मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गयी। महासभा के राज्य उपाध्यक्ष नत्थी लाल पाठक ने हाल ही में सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राज्य कमेटी के सम्पन्न बैठकों के निर्णयों के वारे में बताया। साथ ही कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार की किसान व मजदूर विरोधी नीतियों का हवाला दिया। महासभा के जिला मंत्री मनोज वर्मा ने सांगठनिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जिले में सघन सदस्य्ता अभियान चलाने का आह्वान किया।
बैठक में 9अगस्त को कोसी क्षेत्र के किसी गांव में किसानों की समस्याओ पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जावेगा तथा 10अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत छोड़ो दिवस की 84वीं वर्षगांठ पर जिला मुख्यालय पर राष्ट्र विरोधी मुक्त व्यापार और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जावेगा। बैठक में कहा कि किसान महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन 20,21 सितंबर को जालंधर में होगा, जिसके लिये मथुरा से 8 प्रतिनिधियों का भी चयन किया गया। बैठक में बृहम सिंह, धर्म सिंह, अतर सिंह, गनेशी, दीपक सैनी, टेहेंद्र सिंह, विजय सिंह, टेकन सिंह आदि शामिल थे। संचालन जिला मंत्री मनोज वर्मा ने किया।
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