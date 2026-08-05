Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पारंपरिक खेती की जगह वैकल्पिक खेती को अपनाएं किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
Follow us on Google News
share

मानसून की कमजोर गतिविधियों और कम वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान रोपनी का कार्य प्रभावित हो रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र ने किसानों के लिए विशेष कृषि परामर्श जारी किया है, जिसमें वैकल्पिक फसलों की सलाह दी गई है। खेतों में नमी का संरक्षण भी आवश्यक बताया गया है।

पारंपरिक खेती की जगह वैकल्पिक खेती को अपनाएं किसान

मानसून की कमजोर गतिविधियों और सामान्य से कम वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण धान रोपनी का कार्य पूरी तरह से प्रभावित होकर रह रहा है। धान रोपाई का समय जैसे जैसे बितता जा रहा है, वैसे वैसे किसानों की बेचैनी बढ़ती जा रही है।

ये भी पढ़ें:Katihar News: उमस से बेहाल कटिहार, लेकिन खेतों के लिए मेहरबान मानसून

कृषि विज्ञान केन्द्र की सलाह

इस बदलते मौसम को देखते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) सेखोदेवरा, कौआकोल नवादा ने किसानों के लिए विशेष कृषि परामर्श जारी किया है। कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ रविकांत चौबे ने बताया कि मानसून की बेरुखी धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों को अधिक प्रभावित किया है। ऐसे में किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैकल्पिक खेती की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, वहां धान की रोपाई पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता दें।

वैकल्पिक फसलों की सलाह

मक्का, अरहर, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, तिल और अन्य दलहनी एवं तिलहनी फसलें मौजूदा परिस्थितियों में बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां कम समय एवं कम पानी वाला धान भी किसान लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेतों में उपलब्ध नमी का संरक्षण करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए किसानों को मेढ़बंदी, मल्चिंग और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को अपनाने की सलाह दी है। (रजौली से राजेश कुमार)

सामान्य प्रश्न

किसान किस फसल की रोपाई पर निर्भर नहीं रहना चाहिए?
किसानों को धान की रोपाई पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Monsoon Nawada Latest News Nawada News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।