पारंपरिक खेती की जगह वैकल्पिक खेती को अपनाएं किसान
मानसून की कमजोर गतिविधियों और कम वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान रोपनी का कार्य प्रभावित हो रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र ने किसानों के लिए विशेष कृषि परामर्श जारी किया है, जिसमें वैकल्पिक फसलों की सलाह दी गई है। खेतों में नमी का संरक्षण भी आवश्यक बताया गया है।
मानसून की कमजोर गतिविधियों और सामान्य से कम वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण धान रोपनी का कार्य पूरी तरह से प्रभावित होकर रह रहा है। धान रोपाई का समय जैसे जैसे बितता जा रहा है, वैसे वैसे किसानों की बेचैनी बढ़ती जा रही है।
कृषि विज्ञान केन्द्र की सलाह
इस बदलते मौसम को देखते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) सेखोदेवरा, कौआकोल नवादा ने किसानों के लिए विशेष कृषि परामर्श जारी किया है। कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ रविकांत चौबे ने बताया कि मानसून की बेरुखी धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों को अधिक प्रभावित किया है। ऐसे में किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैकल्पिक खेती की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, वहां धान की रोपाई पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता दें।
वैकल्पिक फसलों की सलाह
मक्का, अरहर, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, तिल और अन्य दलहनी एवं तिलहनी फसलें मौजूदा परिस्थितियों में बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां कम समय एवं कम पानी वाला धान भी किसान लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेतों में उपलब्ध नमी का संरक्षण करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए किसानों को मेढ़बंदी, मल्चिंग और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को अपनाने की सलाह दी है। (रजौली से राजेश कुमार)
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