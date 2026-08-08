Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बरसात में भी नहीं बढ़े आलू के दाम, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
Follow us on Google News
share

- 600-650 रुपये क्विंटल में सिमटा भाव, लागत निकालना भी हुआ मुश्किल संभल। बरसात का

बरसात में भी नहीं बढ़े आलू के दाम, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी

बरसात का मौसम शुरू होने के बाद भी आलू के दामों में तेजी नहीं आने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। पिछले वर्ष इसी समय आलू 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा था, जबकि इस बार किसानों को महज 600 से 650 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। ऐसे में किसानों के लिए फसल की लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों को उम्मीद थी कि बरसात के मौसम में आलू की खपत बढ़ने के साथ बाजार में भाव में उछाल आएगा, लेकिन इसके उलट कीमतों में गिरावट जारी है। वहीं कोल्ड स्टोर में आलू रखने का खर्च भी किसानों पर भारी पड़ रहा है।

किसानों के मुताबिक प्रति बोरी करीब 400 रुपये अतिरिक्त खर्च हो रहा है। कम भाव और बढ़ते भंडारण खर्च ने किसानों का गणित बिगाड़ दिया है। बरसात में दाम बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे किसान अब बाजार की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sambhal News Sambhal Latest News Monsoon
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।