Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनुमंडल में बारिश की बाट जोह रहे किसान, 3000 हेक्टेयर धान पर संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

खड़गपुर अनुमंडल में मॉनसून की कमी से किसान चिंतित हैं। धान की रोपाई के बाद बारिश नहीं होने से खेत सूखने लगे हैं और 3000 हेक्टेयर में फसल प्रभावित हो रही है। किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं और सिंचाई की लागत बढ़ गई है। कृषि विभाग बारिश की संभावना की जानकारी दे रहा है।

अनुमंडल में बारिश की बाट जोह रहे किसान, 3000 हेक्टेयर धान पर संकट

हवेली खड़गपुर, निज संवाददाता। खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र में मॉनसून की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की रोपाई के बाद लंबे समय से मूसलाधार बारिश नहीं होने के कारण खेत सूखने लगे हैं। कई गांवों में मिट्टी फटकर दरारें पड़ गई हैं। इससे लगभग 3000 हेक्टेयर में लगी धान की फसल प्रभावित हो रही है। कुछ दिन पहले हुई हल्की बारिश के बाद किसानों ने तेजी से धान की रोपाई की थी। शुरुआती नमी से अच्छी फसल की उम्मीद जगी थी। लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होने से खेतों की नमी खत्म हो गई। बनौली, मिल्की, झिटकिया टांड, देवघरा, रैनिया, गौरवडीह, मंझगाय, मोती तरी, तुलसीपुर और बरुई , गैंग परमानंदपुर समेत दर्जनों गांवों में यही स्थिति है। जिन क्षेत्रों में अब तक बारिश नहीं हुई वहां रोपाई भी शुरू नहीं हो सकी।

ये भी पढ़ें:Katihar News: झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस से राहत

किसानों की चिंता

फसल बचाने के लिए किसान पंपसेट से नदी और अन्य जलस्रोतों का पानी खेतों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन डीजल की बढ़ी कीमत के कारण सिंचाई पर लागत दोगुनी हो गई है। छोटे और सीमांत किसान इसे लगातार नहीं कर पा रहे। किसान सुदीप कुमार ने बताया, "10 दिन पहले रोपाई की थी। बारिश के बाद अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन अब खेतों में दरारें पड़ गई हैं। अगर एक सप्ताह में बारिश नहीं हुई तो नुकसान तय है।

कृषि विभाग की सहायता

इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी सूरज कुमार ने कहा कि क्षेत्र में 12 अगस्त तक धान रोपाई का काम होता है। विभाग की ओर से कृषि सलाहकारों के माध्यम से किसानों को कम पानी वाली धान की किस्मों और नमी संरक्षण की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग से संपर्क किया गया है और अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना है। उन्होंने किसानों से घबराने के बजाय खेत में नमी बचाए रखने और उपलब्ध संसाधन से सिंचाई करने की अपील की।

सामान्य प्रश्न

खड़गपुर में मॉनसून की बेरुखी से कितने हेक्टेयर में धान की फसल प्रभावित हो रही है?
लगभग 3000 हेक्टेयर में धान की फसल प्रभावित हो रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Munger News Monsoon अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।