अनुमंडल में बारिश की बाट जोह रहे किसान, 3000 हेक्टेयर धान पर संकट

खड़गपुर अनुमंडल में मॉनसून की कमी से किसान चिंतित हैं। धान की रोपाई के बाद बारिश नहीं होने से खेत सूखने लगे हैं और 3000 हेक्टेयर में फसल प्रभावित हो रही है। किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं और सिंचाई की लागत बढ़ गई है। कृषि विभाग बारिश की संभावना की जानकारी दे रहा है।

हवेली खड़गपुर, निज संवाददाता। खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र में मॉनसून की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की रोपाई के बाद लंबे समय से मूसलाधार बारिश नहीं होने के कारण खेत सूखने लगे हैं। कई गांवों में मिट्टी फटकर दरारें पड़ गई हैं। इससे लगभग 3000 हेक्टेयर में लगी धान की फसल प्रभावित हो रही है। कुछ दिन पहले हुई हल्की बारिश के बाद किसानों ने तेजी से धान की रोपाई की थी। शुरुआती नमी से अच्छी फसल की उम्मीद जगी थी। लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होने से खेतों की नमी खत्म हो गई। बनौली, मिल्की, झिटकिया टांड, देवघरा, रैनिया, गौरवडीह, मंझगाय, मोती तरी, तुलसीपुर और बरुई , गैंग परमानंदपुर समेत दर्जनों गांवों में यही स्थिति है। जिन क्षेत्रों में अब तक बारिश नहीं हुई वहां रोपाई भी शुरू नहीं हो सकी।

किसानों की चिंता फसल बचाने के लिए किसान पंपसेट से नदी और अन्य जलस्रोतों का पानी खेतों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन डीजल की बढ़ी कीमत के कारण सिंचाई पर लागत दोगुनी हो गई है। छोटे और सीमांत किसान इसे लगातार नहीं कर पा रहे। किसान सुदीप कुमार ने बताया, "10 दिन पहले रोपाई की थी। बारिश के बाद अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन अब खेतों में दरारें पड़ गई हैं। अगर एक सप्ताह में बारिश नहीं हुई तो नुकसान तय है।

कृषि विभाग की सहायता इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी सूरज कुमार ने कहा कि क्षेत्र में 12 अगस्त तक धान रोपाई का काम होता है। विभाग की ओर से कृषि सलाहकारों के माध्यम से किसानों को कम पानी वाली धान की किस्मों और नमी संरक्षण की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग से संपर्क किया गया है और अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना है। उन्होंने किसानों से घबराने के बजाय खेत में नमी बचाए रखने और उपलब्ध संसाधन से सिंचाई करने की अपील की।