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झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसल को मिलेगा संजीवनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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रूपौली, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं धान की खेती करने

झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसल को मिलेगा संजीवनी

रूपौली, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। धान की रोपाई पूरी होने के बाद किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। समय पर हुई वर्षा से खेतों में पर्याप्त नमी बनी है, जिससे फसल के बेहतर विकास की उम्मीद बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि बारिश धान की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रखंड के किसान मुकेश कुमार मंडल, निवास मंडल, लड्डू, प्रमोद कुमार, गिरधारी राम और संजय राय सहित अन्य किसानों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश धान की फसल के लिए प्राकृतिक सिंचाई के साथ-साथ स्प्रे जैसा भी काम कर रही है।

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इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन बढ़ने की संभावना है। किसानों ने कहा कि यदि आगे भी समय-समय पर इसी तरह वर्षा होती रही तो खेतों की सिंचाई के लिए पटवन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक एकड़ धान की खेती में लगभग सात से आठ हजार रुपये की लागत आती है। ऐसे में अच्छी बारिश होने से सिंचाई पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार, इस वर्ष रूपौली प्रखंड में करीब 6,452 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती की गई है। किसानों को उम्मीद है कि मौसम का साथ मिला तो इस बार धान का उत्पादन बेहतर होगा और अच्छी पैदावार से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।

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