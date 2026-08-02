झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसल को मिलेगा संजीवनी
रूपौली, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं धान की खेती करने
रूपौली, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। धान की रोपाई पूरी होने के बाद किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। समय पर हुई वर्षा से खेतों में पर्याप्त नमी बनी है, जिससे फसल के बेहतर विकास की उम्मीद बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि बारिश धान की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रखंड के किसान मुकेश कुमार मंडल, निवास मंडल, लड्डू, प्रमोद कुमार, गिरधारी राम और संजय राय सहित अन्य किसानों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश धान की फसल के लिए प्राकृतिक सिंचाई के साथ-साथ स्प्रे जैसा भी काम कर रही है।
इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन बढ़ने की संभावना है। किसानों ने कहा कि यदि आगे भी समय-समय पर इसी तरह वर्षा होती रही तो खेतों की सिंचाई के लिए पटवन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक एकड़ धान की खेती में लगभग सात से आठ हजार रुपये की लागत आती है। ऐसे में अच्छी बारिश होने से सिंचाई पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार, इस वर्ष रूपौली प्रखंड में करीब 6,452 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती की गई है। किसानों को उम्मीद है कि मौसम का साथ मिला तो इस बार धान का उत्पादन बेहतर होगा और अच्छी पैदावार से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें