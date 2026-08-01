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किसानों के लिए अगस्त में भी लगेंगे केसीसी शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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पूर्वी सिंहभूम में किसानों को जुलाई में क्रेडिट कार्ड दिए गए थे। उपायुक्त के निर्देश पर अगस्त में प्रखंडवार कैंप लगाए जाएंगे, ताकि और किसान लाभ उठा सकें। यह योजना डेयरी, पशुपालन, मछली पालन और मुद्रा लोन जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। अगस्त में 11 स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।

किसानों के लिए अगस्त में भी लगेंगे केसीसी शिविर

पूर्वी सिंहभूम में जुलाई महीने में किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए थे। अब उपायुक्त के निर्देश पर अगस्त में भी प्रखंडवार कैंप लगाए जाएंगे। इससे ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, कृषि क्रियाकलाप और मुद्रा लोन की सुविधा दी जाएगी। अगस्त में 11 स्थानों पर अलग-अलग दिन कैंप लगाए जाएंगे। शुरुआत 4 अगस्त को डुमरिया से की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त को पोटका, 6 अगस्त को पटमदा, 7 अगस्त को बेहरागोड़ा, 11 अगस्त को घाटशिला, 13 अगस्त को चाकुलिया, 18 अगस्त को गुड़ाबांदा, 20 अगस्त को धालभूमगढ़, 25 अगस्त को बोड़ाम, 27 अगस्त को मुसाबनी और 29 अगस्त को गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड में शिविर लगाए जाएंगे।

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इन कैंपों में न सिर्फ एलडीएम बल्कि प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ देने के लिए सभी पंचायत के जन प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। कैंप में किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, पीएमएफएमई, स्टैंड-अप इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करने पर भी चर्चा होगी।

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