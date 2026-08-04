Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किसानों के गुस्से का इजहार है बांकीपुर का चुनाव परिणाम : मोर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों के गुस्से का इजहार बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम में दिखाई दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेटलाइट टाउनशिप के जरिए किसानों से जबरन जमीन ली जा रही है, जिससे 1150 गांवों के लोग प्रभावित हैं। इस स्थिति ने चुनाव परिणाम पर असर डाला।

किसानों के गुस्से का इजहार है बांकीपुर का चुनाव परिणाम : मोर्चा

संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि जबरन जमीन छीनने से आक्रोशित किसानों के गुस्से का इजहार बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम है। मंगलवार को जारी बयान में मोर्चा के अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि सेटलाइट टाउनशिप के बहाने किसानों से जमीन ली जा रही है। 1150 गांवों के लोग परेशान हैं। जमीन के मालिक घर भी नहीं बना सकते हैं। जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगने से बीमार परिजनों का किसान उपचार नहीं करा पा रहे हैं। मोर्चा ने लोगों से इस मसले पर अनुरोध किया था। उसका असर बांकीपुर उपचुनाव में हुआ। दिनेश कुमार, देव कुमार सिंह, डॉ. आनंद किशोर, रमेश कुमार सिंह, मनीष कुमार, जगपति सिंह, धर्मेंद्र सिंह चौहान, अनिल कुमार सिंह, पिंकू सिंह, विनोद सिंह, रवि कुमार, राजेश रंजन सिंह और संजय कुमार सिंह ने टाउनशिप के निर्णय पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Latest News Patna News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।