किसानों के गुस्से का इजहार है बांकीपुर का चुनाव परिणाम : मोर्चा
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों के गुस्से का इजहार बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम में दिखाई दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेटलाइट टाउनशिप के जरिए किसानों से जबरन जमीन ली जा रही है, जिससे 1150 गांवों के लोग प्रभावित हैं। इस स्थिति ने चुनाव परिणाम पर असर डाला।
संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि जबरन जमीन छीनने से आक्रोशित किसानों के गुस्से का इजहार बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम है। मंगलवार को जारी बयान में मोर्चा के अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि सेटलाइट टाउनशिप के बहाने किसानों से जमीन ली जा रही है। 1150 गांवों के लोग परेशान हैं। जमीन के मालिक घर भी नहीं बना सकते हैं। जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगने से बीमार परिजनों का किसान उपचार नहीं करा पा रहे हैं। मोर्चा ने लोगों से इस मसले पर अनुरोध किया था। उसका असर बांकीपुर उपचुनाव में हुआ। दिनेश कुमार, देव कुमार सिंह, डॉ. आनंद किशोर, रमेश कुमार सिंह, मनीष कुमार, जगपति सिंह, धर्मेंद्र सिंह चौहान, अनिल कुमार सिंह, पिंकू सिंह, विनोद सिंह, रवि कुमार, राजेश रंजन सिंह और संजय कुमार सिंह ने टाउनशिप के निर्णय पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है।
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