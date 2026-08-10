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गरगा पुल जाम कर किसानों-मजदूरों ने दी गिरफ्तारी, जेल भरो आंदोलन में सैकड़ों शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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देशव्यापी जेल भरो आंदोलन में नेताओं ने दी गिरफ्तारी: संयुक्त किसान मोर्चा गरगा पुल जाम कर किसानों-मजदूरों ने दी गिरफ्तारी, जेल भरो आंदोलन में सैकड़ों

गरगा पुल जाम कर किसानों-मजदूरों ने दी गिरफ्तारी, जेल भरो आंदोलन में सैकड़ों शामिल

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चलाए जा रहे देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के समर्थन में सोमवार को चास स्थित गरगा पुल पर किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। आंदोलनकारियों ने चास-बोकारो मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए आवागमन बाधित कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की।

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प्रदर्शन का नेतृत्व

प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य सचिव कुमुद महतो, झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के डीसी गोहाई, एक्टू के देवदीप सिंह दिवाकर, एटक के रामाश्रय प्रसाद सिंह, एआईयूटीसी के मोहन चौधरी, किसान सभा के विश्वनाथ बनर्जी, सकुर अंसारी और संयुक्त किसान मोर्चा के जगन्नाथ रजवार सहित अन्य नेताओं ने किया। नेताओं ने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करते हुए सभी फसलों पर लागत का डेढ़ गुना मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी, बीज विधेयक-2025 और चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग उठाई।

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प्रदर्शन के बाद कार्रवाई

साथ ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बिजली के निजीकरण और विकसित भारत शिक्षा अभियान विधेयक-2025 का भी विरोध किया। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने गरगा पुल स्थित अमृत पार्क को अस्थायी कैंप जेल बनाकर आंदोलनकारियों को वहां रखा। दोपहर करीब एक बजे सभी को रिहा कर दिया गया। आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शामिल रहे।

FAQ - सामान्य प्रश्न

किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी, बीज विधेयक-2025 और चारों श्रम संहिताओं को वापस लेना था।
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