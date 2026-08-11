किसान-मजदूरों ने भरी हुंकार, 80 ने दी गिरफ्तारी
वाराणसी में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के तहत किसानों और मजदूरों ने शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। करीब 80 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। उन्होंने अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता रद्द करने और न्यूनतम वेतन 31,000 रुपये करने की मांग की।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन के तहत किसान और मजदूर संगठनों ने शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में जिला मुख्यालय जा रहे करीब 80 किसानों और मजदूरों को सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया। बाद में सभी रिहा कर दिए गए। प्रदर्शन में किसान सभा, सीटू, एटक, इंटक और किसान महासभा समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। शास्त्री घाट पर सभा में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता रद्द करने, चार लेबर कोड वापस लेने, न्यूनतम वेतन 31 हजार रुपये करने, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग उठाई।
जबरन और अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण रोकने तथा भूमि अधिग्रहण कानून-2013 को लागू करने की मांग भी प्रमुख रही। सभा को सीटू के जिला सचिव देवाशीष, किसान सभा के जिला सचिव अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष रामजी सिंह, नंदलाल पटेल, एटक नेता अजय मुखर्जी, लालमणि वर्मा, शिवशंकर शास्त्री, इंटक के सतीश कुमार दीक्षित, अशोक मिश्रा आदि ने संबोधित किया।
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