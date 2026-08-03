दस अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक
बोकारो के सेक्टर 8 में संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर यूनियन की बैठक हुई। किसान नेता डीसी गोहाई की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन और 15 नवंबर को किसान महापंचायत के आयोजन का निर्णय लिया गया। बैठक में कई किसान नेता और मजदूर मौजूद थे।
बोकारो, प्रतिनिधि। नगर के सेक्टर 8 काली बड़ी सभागार में संयुक्त किसान मोर्चा व मजदूर यूनियन की संयुक्त बैठक मजदुर नेता डीसी गोहाई की अध्यक्षता में हुई। संचालन किसान नेता ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन झारखंड राज्य सचिव कुमुद महतो ने किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अमेरिका -भारत मुक्त व्यापार समझौता, एमएसपी की कानूनी गारंटी व चार लेवर कोड वापस लेने को लेकर 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाया जाएगा। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त को गरगा पुल जाम करेंगे व वही से गिरफ्तारी देंगे। इस आन्दोलन में काफी संख्या में किसान मजदूर भाग लेंगे।
जबकि 15 नवंबर को मजदूर मैदान में किसान महापंचात का आयोजन किया जाएगा। मौके पर अखिल भारतीय किसान के झारखंड उपाध्यक्ष पंचानन महतो, किसान संग्राम समिति के जिलाध्यक्ष गयाराम शर्मा, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष ध्युजटी घोष,अखिल भारतीय किसान सभा के दिवाकर महतो, झारखंड किसान सभा के विश्वनाथ बनर्जी, यूनियन नेता राजकुमार गोराई, रामाधार सिंह, राजू रजवार, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव हरिपद महतो के अलावा एमपी मंडल, संतोष गोप, रामअवतार शर्मा, बीरेंद्र झा, महेन्द्र महली, सुभाष रवि दास, राजू शाह, शिवनाथ राय, राजू कुमार, पलटू उरांव,अजय कुमार,पंकज कुमार, राकेश रंजन के अलावा काफी संख्या में किसान व मजदूर ने भाग लिया।
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