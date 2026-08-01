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किसान सलाहकार समिति की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पीरपैंती में किसान सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीएओ सुमन कुमार ने किसान उत्पादन समूह के गठन पर चर्चा की। सभी सलाहकारों और समिति सदस्यों के साथ एफपीओ के गठन के लिए विचार-विमर्श हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि सक्रिय किसानों को समिति में शामिल किया जाएगा और विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई।

किसान सलाहकार समिति की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश

पीरपैंती निज प्रतिनिधि प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में किसान सलाहकारों की एक बैठक आयोजित की गई।जिसकी अध्यक्षता बीएओ सुमन कुमार ने की। बैठक में बीएओ ने किसान उत्पादन समूह के गठन की प्रस्तावना रखी। उन्होंने सभी सलाहकारों, समिति सदस्यों के साथ अपने अपने पंचायतों में एफपीओ के गठन के लिए विचार-विमर्श किया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पांच पांच एक्टिव किसानों को इस समिति में लिया जाय। बैठक में इसके अलावा किसान पाठशाला, प्रत्यक्षण और स्वयं सहायता ग्रुप के कार्य प्रगति की भी समीक्षा की।

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