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अमेरिका डील रद्द के साथ शिक्षा मंत्री और जिम्मेदारों के खिलाफ उठाई आवाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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एटा में रविवार को अखिल भारतीय किसान यूनियन ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापारिक डील और छात्र आंदोलन पर बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी ने सरकार से डील को रद्द करने की मांग की और छात्र प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की निंदा की। आरोप लगाया कि यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो किसान और युवाओं का आंदोलन होगा।

अमेरिका डील रद्द के साथ शिक्षा मंत्री और जिम्मेदारों के खिलाफ उठाई आवाज

एटा, रविवार को अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसील सदर में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापारिक डील और छात्र आंदोलन उत्पीड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन एक नायब तहसीलदार आकाश लवानिया को सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान मांग करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी ने कहा कि भारत सरकार को अमेरिका के साथ समझौता से तत्काल पीछे हटना चाहिए। इस समझौते से किसान की हालत देश में सबसे ज्यादा खराब होगी। इसके साथ ही देश के छात्रों द्वारा जंतर मंतर पर लोकतांत्रिक तरीके से शांतप्रिय प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज की सामूहिक रूप से घोर निंदा करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सहित सभी जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई तत्काल करने की मांग की।

ऐसा न होने पर किसान, नौजवान महापंचायत करते हुए वृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथ ही उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने तय किया सभी मुद्दों के प्रति किसान नौजवानों मजदूरों को जागरूक करने के उद्देश्य से गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। जिसमें सक्रिय साथियों को जोड़कर नई-नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव तेज सिंह वर्मा, सुरेंद्र शास्त्री, डॉ. राजपाल सिंह वर्मा, प्रदीप अहीर, बबलू नागर, जदुवीर सिंह, रामनरेश, रामनिवास वर्मा, अशोक कुमार, देवव्रत चौधरी, अर्पित यादव, विकास यादव, सुरेंद्र लोधी, मैनेजर सिंह समेत दर्जनों किसान मौजूद रहे।

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