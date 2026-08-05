तसर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर जोर

श्रीबंशीधर नगर में किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तसर उत्पादन की आधुनिक तकनीकों, ऋण सुविधाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई। तसर महाविद्यालय के विशेषज्ञों ने किसानों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और रोगों की रोकथाम के उपायों से अवगत कराया।

श्रीबंशीधर नगर, प्रतिनिधि। बकार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी रौशन कुमार ने कहा कि किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसानों को तसर उत्पादन से संबंधित आधुनिक तकनीकों, आवश्यक इनपुट्स, ऋण सुविधाओं तथा सरकारी योजनाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे अधिक लाभ अर्जित कर सकें। अंचल अधिकारी सह पायलट प्रोजेक्ट ऑफिसर विकास कुमार सिंह ने किसानों से वैज्ञानिक व नियमानुसार तसर की खेती अपनाने का आह्वान किया।

किसानों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की जानकारी दें उन्होंने पूरे वर्ष किए जाने वाले विभिन्न कृषि कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि रोगमुक्त चकता प्राप्त करने के लिए प्रोड्यूसर पायलट सेंटर (पीपीसी) का उपयोग करना चाहिए। चकता प्राप्त करने से पहले और बाद में अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि तसर विभाग हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है और उन्हें हर संभव तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि महाविद्यालय, गढ़वा के सहायक कुलसचिव डॉ. राहुल कुमार ने किसानों से तसर उत्पादन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन झारखंड की पहचान है और किसानों को अपने इस पारंपरिक व्यवसाय पर गर्व होना चाहिए। कृषि महाविद्यालय गढ़वा की सहायक प्राध्यापक सह कनिष्ठ वैज्ञानिक अभिलाषा मिंज ने किसानों को तसर पालन को अतिरिक्त आजीविका के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इससे परिवार की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कीट सुरक्षा के उपायों पर सुझाव पेडों के तनों पर ग्रीस लगाएं किसान: डॉ अनिकेता

सीएसबी-सीटीआरटीआई, रांची की वैज्ञानिक डॉ. अनिकेता होरो ने किसानों को तसर कीटों की सुरक्षा के लिए पेड़ों के तनों पर ग्रीस लगाने की सलाह दी, जिससे चींटियों को पेड़ों पर चढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने वायरस जनित रोगों की रोकथाम के लिए जीवन सुधा के उपयोग की जानकारी दी तथा खेतों के वैज्ञानिक विसंक्रमण के लिए चूना, ब्लीचिंग पाउडर और हल्दी के समुचित प्रयोग पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक के दौरान किसानों ने विशेषज्ञों से अपनी समस्याए साझा कीं। तसर उत्पादन से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में जिले के तसर कृषकों एवं रेशम मित्रों की सक्रिय भागीदारी रही।