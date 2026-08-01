किसानों से तीस लाख बीस हजार रुपयों की ठगी

जानसठ। सहारनपुर के रहने वाले हाजी इकराम ने धोखाधडी से किसानों से 30 लाख 20 हजार रुपये ऑनलाइन और नगद ठग लिए। पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की दी। जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर किसानों से 30 लाख 20 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। जानसठ व आसपास के किसानों सुदेश, अमित, देवकीनंदन, सईदुज्जमा आदि ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की थी। पीड़ितों का आरोप है कि सहारनपुर स्थित स्टेप फार्मिंग इंडिया ओपीसी प्रा. लि. के सीएमडी हाजी इकराम ने एक सेमिनार आयोजित कर किसानों को लुभाया था। आरोपी ने 9 प्रतिशत मासिक रिटर्न और सरकारी सब्सिडी का झांसा देकर 13 फरवरी से 25 मई 2024 के बीच ऑनलाइन व नकद रुपये हड़प लिए।बाद