Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फोरलेन निर्माण कंपनी की लापरवाही से धंसा किसान का कुआं, 5 एकड़ खेती पर संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

बोकारो-रांची फोरलेन सड़क निर्माण में लापरवाही के कारण दारिद गांव का किसान नुरुल अंसारी का बड़ा कुआं बारिश में धंस गया है। कुएं से 5 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती थी, जिससे खेती में संकट आया है। ग्रामीणों ने उचित मुआवजे और कार्रवाई की मांग की है।

फोरलेन निर्माण कंपनी की लापरवाही से धंसा किसान का कुआं, 5 एकड़ खेती पर संकट

पेटरवार। बोकारो-रांची फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में कथित लापरवाही के कारण दारिद पंचायत के दारिद गांव में एक किसान का बड़ा कुआं धंसकर जमींदोज हो गया। घटना 3 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद सामने आई, जिससे किसान नुरुल अंसारी के सामने खेती-किसानी का संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार दारिद गांव निवासी नुरुल अंसारी का बड़े व्यास वाला कुआं बारिश के पानी के अत्यधिक दबाव के कारण पूरी तरह धंस गया। इस कुएं के माध्यम से करीब पांच एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती थी। कुआं धंस जाने से अब खेतों में पटवन की व्यवस्था प्रभावित हो गई है, जिससे आगामी खेती पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

ग्रामीणों का आरोप है कि फोरलेन सड़क निर्माण कर रही एनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने सड़क पर जलजमाव रोकने के लिए पानी की निकासी का रुख कुएं की ओर मोड़ दिया था। सोमवार को हुई तेज बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी सीधे कुएं में पहुंच गया, जिससे उसकी दीवारें कमजोर होकर धंस गईं और कुआं मिट्टी से भर गया। किसान नुरुल अंसारी ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित मुआवजा दिलाने तथा जिम्मेदार एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रभावित किसान को राहत देने की मांग उठाई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Rainfall Bokaro News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।