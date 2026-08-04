फोरलेन निर्माण कंपनी की लापरवाही से धंसा किसान का कुआं, 5 एकड़ खेती पर संकट
बोकारो-रांची फोरलेन सड़क निर्माण में लापरवाही के कारण दारिद गांव का किसान नुरुल अंसारी का बड़ा कुआं बारिश में धंस गया है। कुएं से 5 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती थी, जिससे खेती में संकट आया है। ग्रामीणों ने उचित मुआवजे और कार्रवाई की मांग की है।
पेटरवार। बोकारो-रांची फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में कथित लापरवाही के कारण दारिद पंचायत के दारिद गांव में एक किसान का बड़ा कुआं धंसकर जमींदोज हो गया। घटना 3 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद सामने आई, जिससे किसान नुरुल अंसारी के सामने खेती-किसानी का संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार दारिद गांव निवासी नुरुल अंसारी का बड़े व्यास वाला कुआं बारिश के पानी के अत्यधिक दबाव के कारण पूरी तरह धंस गया। इस कुएं के माध्यम से करीब पांच एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती थी। कुआं धंस जाने से अब खेतों में पटवन की व्यवस्था प्रभावित हो गई है, जिससे आगामी खेती पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
ग्रामीणों का आरोप है कि फोरलेन सड़क निर्माण कर रही एनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने सड़क पर जलजमाव रोकने के लिए पानी की निकासी का रुख कुएं की ओर मोड़ दिया था। सोमवार को हुई तेज बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी सीधे कुएं में पहुंच गया, जिससे उसकी दीवारें कमजोर होकर धंस गईं और कुआं मिट्टी से भर गया। किसान नुरुल अंसारी ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित मुआवजा दिलाने तथा जिम्मेदार एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रभावित किसान को राहत देने की मांग उठाई है।
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