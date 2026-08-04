भूमि विवाद से परेशान व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा, आत्महत्या की कोशिश
रामनगर के जेवनियां शिववंशी का पूरा गांव में विजय लाल तिवारी ने भूमि विवाद के तनाव में आत्महत्या की कोशिश की। स्थानीय निवासियों और पुलिस ने मिलकर उनकी मदद की, और उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जबकि तिवारी की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया गया।
रामनगर, हिन्दुस्तान संवाद। मेजा थाना क्षेत्र के जेवनियां शिववंशी का पूरा गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब भूमि विवाद से परेशान विजय लाल तिवारी ने नीम के पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास किया।घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर जेवनियां चौकी प्रभारी सुमित त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक धैर्यपूर्वक विजय लाल तिवारी से बातचीत की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुलिस की सूझबूझ, संयम और समझाइश के बाद विजय लाल तिवारी पेड़ से नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए।
इसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार विजय लाल तिवारी लंबे समय से जमीन संबंधी विवाद को लेकर मानसिक तनाव में थे। इसी तनाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें शांत कर मामले की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।
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