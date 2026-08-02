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गोगरी में पशु चारा काटने के दौरान मृत किसान का शव पहुंचते ही मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र में एक किसान मनोज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह पशुओं के लिए चारा काटने गए थे और देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उनकी तलाश की। खेत में बेहोशी की हालत में मिले, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

गोगरी में पशु चारा काटने के दौरान मृत किसान का शव पहुंचते ही मचा कोहराम

खगड़िया, एक प्रतिनिधि जिले के गोगरी थाना क्षेत्र में पशु चारा काटने के दौरान एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शनिवार को शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान गोगरी निवासी मनोज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शनिवार सुबह करीब 10 बजे खगड़िया सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।परिजनों ने बताया कि मनोज सिंह शुक्रवार को खेत में पशुओं के लिए चारा काटने गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई।

खोजबीन के दौरान वे खेत में बेहोशी की हालत में पड़े मिले। आनन-फानन में उसें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

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