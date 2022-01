पिकअप ट्रक लेने शोरूम पहुंचे किसान को सेल्समैन ने समझा फकीर, आधे घंटे में इकट्ठा कर दिए 10 लाख रुपए

पीटीआई,बेंगलुरु Ashutosh Ray Mon, 24 Jan 2022 10:07 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.