Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेतों में पानी देखने गया किसान रहस्यमय ढंग से गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

करगहर, एक संवाददाता। वह जलपान वापस लेकर चली आई और बताया कि उसके पिता आसपास कहीं भी नहीं हैं। परिजनों ने उनकी खोजबीन शु

खेतों में पानी देखने गया किसान रहस्यमय ढंग से गायब

करगहर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में धान के खेतों में पानी देखने गया किसान रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। इस संबंध में किसान की पत्नी ने घर में बिना बताए पति के अचानक मंगलवार को गायब होने की प्राथमिक दर्ज कराई है।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: ललन की सकुशल बरामदगी पुलिस के लिए बनी चुनौती
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News Complaint
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।