बुलंदशहर: किसान के हत्यारोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली
छतारी थाना क्षेत्र के गांव नारऊ में किसान आनंद स्वरूप शर्मा की हत्या के मामले में अभियुक्त अभिषेक उर्फ बल्लू की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अभिषेक को घायल हालत में गिरफ्तार किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ जारी है।
छतारी थाना क्षेत्र के गांव नारऊ में किसान की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों से छतारी पुलिस और स्वाट देहात टीम की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी अभिषेक उर्फ बल्लू के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल अभिषेक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है । घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छतारी थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या आरोपी अभिषेक एवं रवि कुमार की निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू बरामदगी के दौरान मदनपुर गेट के समीप उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में अभिषेक के पैर में गोली लगी। मौके से तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस, हत्या में प्रयुक्त चाकू और ईको कार बरामद की गई है। पुलिस ने अभिषेक को घायल हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।शुक्रवार रात क्षेत्र के गांव नारऊ निवासी आनंद स्वरूप शर्मा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के भाई की पत्नी संतोष देवी ने अभिषेक समेत एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
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