हत्या का मुख्य आरोपी आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार
0 बीते बुधवार को पिटाई से घायल किसान की हुई थी मौत0 नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी 0 हिन्दुस्तान फालोअपराठ, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र
राठ, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के कैंथा गांव में बुधवार को किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि अन्य नामजद आरोपितों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि कैंथा गांव में बुधवार को 55 वर्षीय वीरपाल राजपूत अपने खेत में जानवर चरा रहे थे। तभी गांव के आरोपी आए और लाठी डंडा से जानलेवा हमला कर हवाई फायर करते हुए भाग गए। घटना में घायल वीरपाल की मौत हो गई। मृतक के पुत्र विपिन राजपूत की तहरीर पर पुलिस ने रोहित, मोहित, उनके पिता द्रगसिंह, कमलेश और कृष्णपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।शुक्रवार
को एसआई शिवमणि मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ वांछित अभियुक्त द्रगसिंह पुत्र बृजलाल को कैथा सदर नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। जबकि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें