हत्या का मुख्य आरोपी आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार

राठ, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के कैंथा गांव में बुधवार को किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि अन्य नामजद आरोपितों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि कैंथा गांव में बुधवार को 55 वर्षीय वीरपाल राजपूत अपने खेत में जानवर चरा रहे थे। तभी गांव के आरोपी आए और लाठी डंडा से जानलेवा हमला कर हवाई फायर करते हुए भाग गए। घटना में घायल वीरपाल की मौत हो गई। मृतक के पुत्र विपिन राजपूत की तहरीर पर पुलिस ने रोहित, मोहित, उनके पिता द्रगसिंह, कमलेश और कृष्णपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।शुक्रवार