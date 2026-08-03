सरेशाम किसान की गोलियां बरसाकर हत्या 

चोला थाना क्षेत्र के गांव दाऊदपुर निवासी किसान की कार सवार हमलावरों ने सरेशाम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। सरेआम हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। मामला जमीन से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक तहरीर नहीं मिलने के कारण मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। जानकारी के अनुसार गांव निवासी किसान मुकेश सोलंकी उम्र 55 वर्ष पुत्र सोहन सिंह सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे गांव से बाहर स्थित श्मशान घाट के पास अपने खेतों पर टहलने गये थे। उसी दौरान कार सवार हमलावर वहां पहुंचे। और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से मुकेश सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव में हड़कंप मच गया। किसान की हत्या की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फ़ैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। बताया जाता है कि गांव स्थित श्मशान घाट पर कब्जे व गंदगी को लेकर तहसील टीम जांच पड़ताल कर नापतोल करा रही थी।