किसान के हत्यारोपी दो सगे भाइयों को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, घायल

बुलंदशहर। चोला थाना क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में सोमवार शाम जमीन के विवाद में किसान मुकेश सिंह की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने नामजद दो सगे भाइयों को गुरुवार सुबह मुठभेड़ के दौरान गोली लगने पर घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पुलिस नामजद दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर कार्रवाई कर चुकी है। सोमवार को गांव निवासी किसान मुकेश सिंह की बदमाशों ने गोली बरसाकर हत्या कर दी थी। मृतक किसान के पुत्र मनीष सोलंकी ने गांव निवासी चार नामजद समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अनिल सोलंकी व जितेश को बुधवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर कार्रवाई कर चुकी हैं।

सीओ दीपक कुमार ने बताया किगुरुवार सुबह अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना चोला पुलिस व एसओजी देहात टीम शेरपुर मार्ग कट पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक कार बिना नम्बर के आते हुई दिखाई दी। थाना प्रभारी चोला ने संदिग्ध कार सवार को रोकने का इशारा किया। इस पर कार सवारों ने कार को एमआईटी से गंगारौल रोड की ओर मोड़कर भागने का प्रयास किया। थाना प्रभारी द्वारा पूर्व से आगे चेकिंग कर रहे हल्का प्रभारी एसआई शीशपाल को आरोपियों को पकड़ने हेतु सूचित किया गया। सूचना पर शीशपाल द्वारा कार को रोकने का प्रयास किया गया। परंतु आरोपियों ने वाहन को तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास किया। जिससे कार सड़क से नीचे उतर गई। आरोपियों ने अपने आप को पुलिस पार्टी से घिरा हुआ देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गयी।, जिसमें दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गये। घायल आरोपियों की पहचान कपिल व मनीष पुत्रगण मुनेश निवासी गांव दाऊदपुर थाना चोला के रूप में हुई । घायल आरोपियों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल,चार खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस,एक तमंचा,एक खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस,एक बिना नंबर की कार बरामद की गई। आरोपी मनीष चोला थाने का हिस्ट्रीशीटर है। कपिल के खिलाफ भी कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि आरोपियों को उपचार हेतु भिजवाया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।