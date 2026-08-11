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किसान नेता लखन मंडल ने पेंशन के लिए पीएम को लिखा पत्र 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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पोटका के टांगराइन पंचायत के किसान नेता लखन मंडल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें वृद्धा, विधवा और असहाय पेंशनधारियों का चार महीने का पेंशन अविलंब जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पेंशन का न मिलना उन लोगों के लिए काफी परेशानी का कारण बन रहा है।

किसान नेता लखन मंडल ने पेंशन के लिए पीएम को लिखा पत्र 

पोटका। प्रखंड के टांगराइन पंचायत के पुटलुपूंग गांव निवासी किसान नेता लखन मंडल ने सोमवार को सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत वृद्धा , विधवा , असहाय पेंशनधारी का चार माह का पेंशन राशि अविलम्ब भुगतान कराने हेतु प्रधानमंत्री,भारत सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय डाक से भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि पेंशन नहीं मिलने से वृद्ध,वृद्धा, विधवा व असहाय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों का एकमात्र सहारा पेंशन की राशि ही है। उन्होंने जल्द पेंशन भुगतान कराने की मांग किया है। 

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