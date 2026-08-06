Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किसान महासभा के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने घर पर रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

फोटो-01-जिले में विंध्य एक्सप्रेस वे का विरोध कर रहे किसान नेता को उनके पपौरा गांव में घर पर रोकती पुलिसफोटो-01-जिले में विंध्य एक्सप्रेस वे का विरोध

किसान महासभा के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने घर पर रोका

चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। चहनिया क्षेत्र पपौरा में अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष श्रवण कुशवाहा को बुधवार को बलुआ पुलिस ने पपौरा स्थित उनके आवास पर नजर बंद कर दिया। किसान नेता जिले में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस वे से प्रभावित हो रहे किसानों के साथ विरोध कर रहे हैं। किसान नेता श्रवण कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उन्हें विंध्य एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों को लगातार उठाने के कारण घर से बाहर निकलने से रोका गया है। घर पर रोके जाने के बाद कुशवाहा ने सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है।

ये भी पढ़ें:Chandauli News: अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने घर पर रोका

सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के बजाय बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। चंदौली के किसान पहले से ही विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कारण अपनी उपजाऊ जमीन गंवा चुके हैं। अब विंध्य एक्सप्रेस वे परियोजना के तहत हजारों एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहित की जाएगी। जिससे बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन हो जाएंगे और उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। कहा कि किसानों की मांगों को लेकर 10 अगस्त को जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से किसान नेताओं को नजर बंद किया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।