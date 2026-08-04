खेत में चारा काट रहे किसान को सांप ने डसा
बागपत के मौजिजाबाद नांगल गांव में सुबह खेत में चारा काटते समय किसान सुधीर कुमार को सांप ने डस लिया। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां 10 एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन लगाई गई। बीमारी में सुधार न होने पर सुधीर को मेरठ मेडिकल के लिए रेफर किया गया।
बागपत। दोघट क्षेत्र के मौजिजाबाद नांगल गांव में सोमवार की सुबह खेत में पशुओं के लिए चारा काट रहे किसान सुधीर कुमार के हाथ में सांप ने डस लिया। परिजनों ने जिला अस्पताल में किसान का उपचार कराया, जहां चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम की 10 वैक्सीन लगाकर मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। मौजिजाबाद नांगल गांव निवासी किसान सुधीर कुमार सोमवार की सुबह खेत में पशुओं के लिए चारा काटने के लिए गया था। तभी एक सांप आया, जिस पर किसान सुधीर कुमार की नजर नहीं गई। सांप ने सुधीर कुमार के हाथ में डस लिया और खेत में घुस गया।
सांप के डसते ही किसान सुधीर तोमर ने परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में परिजन खेत पर पहुंचे और सुधीर को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां सुधीर को एंटी स्नैक वेनम की 10 वैक्सीन लगाई गई, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सक शाहिद अली ने बताया कि किसान की हालत गंभीर बन रही थी, जिसके चलते उसे मेरठ रेफर किया गया।
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