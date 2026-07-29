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चारपाई पर सो रहे किसान की सर्पदंश से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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मंडी धनौरा में एक किसान बरम सिंह सैनी की रात को जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना ने ग्रामीणों में सांपों के बढ़ते खतरे के प्रति दहशत फैला दी है।

चारपाई पर सो रहे किसान की सर्पदंश से मौत

मंडी धनौरा। मंगलवार रात घर के भीतर चारपाई पर सो रहे किसान की सर्प दंश के चलते मौत हो गई। इसके पहले परिजन किसान को उपचार के लिए अस्पताल भी ले गए लेकिन चिकित्सक ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव रामपुर तगा निवासी किसान बरम सिंह सैनी का गांव के बाहर निर्माणाधीन मकान है। मंगलवार रात वह वहां चारपाई पर सो रहे थे कि इसी दौरान किसी जहरीले सांप ने कूल्हे पर काट लिया। अचानक दर्द होने पर उनकी आंख खुली तो उन्होंने सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया। शोर मचाते हुए परिजनों को बुलाया।

परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल ग्रामीणों के बीच सांपों के बढ़ते खतरे को लेकर दहशत बनी है।

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