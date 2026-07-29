चारपाई पर सो रहे किसान की सर्पदंश से मौत
मंडी धनौरा में एक किसान बरम सिंह सैनी की रात को जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना ने ग्रामीणों में सांपों के बढ़ते खतरे के प्रति दहशत फैला दी है।
मंडी धनौरा। मंगलवार रात घर के भीतर चारपाई पर सो रहे किसान की सर्प दंश के चलते मौत हो गई। इसके पहले परिजन किसान को उपचार के लिए अस्पताल भी ले गए लेकिन चिकित्सक ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव रामपुर तगा निवासी किसान बरम सिंह सैनी का गांव के बाहर निर्माणाधीन मकान है। मंगलवार रात वह वहां चारपाई पर सो रहे थे कि इसी दौरान किसी जहरीले सांप ने कूल्हे पर काट लिया। अचानक दर्द होने पर उनकी आंख खुली तो उन्होंने सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया। शोर मचाते हुए परिजनों को बुलाया।
परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल ग्रामीणों के बीच सांपों के बढ़ते खतरे को लेकर दहशत बनी है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें