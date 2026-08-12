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करंट से मरे किसान की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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मीरानपुर कटरा में खेत पर करेंट लगने से किसान विनोद मौर्य की मौत हो गई। उनकी पत्नी शांति देवी ने शिकायत की है कि पड़ोसी किसानों के खेतों में खुले मोटर के तार के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

करंट से मरे किसान की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई

मीरानपुर कटरा। खेत पर करेंट लगने से किसान की मौत पर पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है। दो दिन पूर्व धर्मपुर कंकलिया के विनोद मौर्य की खेत पर करेंट लगने से मौत हो गई थी। आज मृतक की पत्नी शांति देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया है पड़ोसी किसानों के खेतों में लगे मोटर के तार लापरवाही से खुले पड़े थे। खेत पर खाद डालने गये पति खुले तार की चपेट में आ गये। करेंट लगने से घटनास्थल पर ही जान चली गयी। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।

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